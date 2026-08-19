Acidente entre camião e autocarro faz 23 mortos e cinco feridos no Brasil
Uma colisão entre um camião de grande porte e um autocarro provocou 23 mortos e cinco feridos, esta quarta-feira, no Brasil.
O acidente aconteceu no estado do Paraná, na região sul do Brasil.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o camião invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um minibus que transportava pacientes da cidade de Imbituva para hospitais na região metropolitana de Curitiba.
A maioria das vítimas estava no autocarro e o motorista do camião também morreu.A concessionária privada que administra o troço da estrada onde ocorreu o acidente adiantou que os mortos são 21 adultos e duas crianças.
O acidente, segundo a PRF, aconteceu por volta das 03h30 locais (06h30 em Lisboa). As autoridades policiais estão a analisar no local "as circunstâncias" que levaram ao acidente.
O Governo do Estado do Paraná decretou luto de três dias e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.
O Executivo municipal da cidade de Imbituva manifestou "profundo pesar e solidariedade a todas as famílias e amigos atingidos por este momento de dor".