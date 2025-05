"Acidente grave" atinge navio de guerra da Coreia do Norte durante lançamento

Durante a cerimónia de lançamento de um contratorpedeiro de cinco mil toneladas na cidade portuária de Chongjin, "ocorreu um acidente grave", informou a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

Kim estava presente na cerimónia, realizada na quarta-feira, no nordeste do país, e disse que foi um "ato criminoso causado por negligência absoluta" que "não podia ser tolerado", referiu a KCNA.

Apontando para a "inexperiência do comando e negligência operacional" durante o lançamento, a agência disse que "algumas secções do fundo do navio de guerra foram esmagadas" e que o acidente "destruiu o equilíbrio do navio de guerra".

Kim disse que os "erros irresponsáveis" dos responsáveis culpados seriam "abordados na reunião plenária do Comité Central do Partido, a realizar no próximo mês".

Contratorpedeiro mostrado em abril

O nome do barco não foi especificado. Em abril, Pyongyang divulgou imagens de um navio contratorpedeiro de cinco mil toneladas, chamado Choe Hyon.

Na altura, os meios de comunicação estatais transmitiram imagens de Kim a participar numa cerimónia com a filha, Kim Ju-ae, que muitos especialistas acreditam que será a sucessora no poder.

A Coreia do Norte alegou que o navio estava equipado com as "armas mais poderosas" e que "entraria ao serviço no início do próximo ano".

Segundo alguns especialistas, o Choe Hyon poderá ser equipado com mísseis nucleares táticos de curto alcance, embora a Coreia do Norte não tenha até ao momento provado ter a capacidade de desenvolver armas nucleares de pequena dimensão.