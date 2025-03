Um acidente com um submarino turístico fez seis mortos no Egito. Há ainda 14 feridos. O consulado da Rússia anunciou que 45 turistas russos seguiam no submarino de observação de corais no Mar Vermelho, quando ocorreu o acidente.

As autoridades ainda estão a investigar as circunstancias em que a embarcação se afundou próximo do porto de Hurgada, um importante centro turístico de vida marinha. Estas imagens foram recolhidas numa anterior viagem do submarino agora acidentado.