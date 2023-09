Acidente rodoviário deixa cinco mortos e 16 feridos no centro da China

O acidente, ocorrido na quinta-feira por volta das 17:00 locais (10:00 em Lisboa), perto da cidade de Dazhou, ocorreu numa estrada com um declive acentuado, de acordo com a Xinhua.

No total, viajavam 20 pessoas no autocarro de 30 lugares, incluindo o motorista do veículo.

O camião, que transportava carga, perdeu o controlo ao virar numa ladeira íngreme e capotou sobre o autocarro.

Uma das vítimas morreu no local do acidente, enquanto as outras quatro pessoas sucumbiram aos ferimentos no hospital.

As autoridades locais informaram que os feridos não correm risco de vida, embora tenham necessitado de cuidados médicos.

As investigações preliminares sobre as causas exatas do acidente estão a decorrer, indicou a Xinhua.