"O foco do mundo agora está %u2013 com razão %u2013 na catástrofe humanitária em Gaza. Mas, globalmente, muitos conflitos estão a proliferar ou a aumentar, a destruir vidas inocentes e a desenraizar pessoas" ACNUR



"A incapacidade da comunidade internacional em resolver conflitos ou evitar novos conflitos está a causar deslocamento e miséria.

Devemos olhar para dentro, trabalhar juntos para acabar com os conflitos e permitir que as pessoas refugiadas e deslocadas voltem para as suas casas ou reiniciem as suas vidas."



Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi