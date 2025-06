ACNUR alerta para aumento do número de afegãos expulsos pelo Irão

Segundo o ACNUR, mais de 640.000 afegãos regressaram ao Afeganistão oriundos do Irão desde que o Governo de Teerão, em março, lhes impôs um prazo de saída.

Mais de 366.000 foram deportados, incluindo refugiados e pessoas em situação análoga à de refugiados, acrescentou a Agência das Nações Unidas para os Refugiados.

Só no dia 26 de junho, cerca de 36.100 afegãos regressaram ao seu país e, de acordo com o ACNUR, o número de regressos diários continua a aumentar desde 13 de junho.

O representante da agência da ONU em Cabul, Arafat Jamal, alertou que as famílias estão a chegar à capital afegã "com poucos pertences, exaustas, famintas e com medo do que as espera num país que muitas nunca pisaram".

"As mulheres e as raparigas estão particularmente preocupadas, temendo restrições à liberdade de circulação e a direitos básicos como a educação e o emprego" impostas pelo regime afegão.

No total, mais de 1,2 milhões de afegãos regressaram ou foram forçados a regressar do Irão e do Paquistão até 2025, agravando a situação já difícil no Afeganistão.

A ONU estima que mais de metade da população afegã depende de assistência humanitária.