ACNUR alerta para o risco de colapso na assistência por falta de verbas

ACNUR alerta para o risco de colapso na assistência por falta de verbas

A ACNUR alerta esta terça-feira para o risco de colapso da assistência a milhões de refugiados. De acordo com o relatório divulgado esta manhã em Genebra, milhões de pessoas podem perder ainda este ano o acesso à ajuda das Nações Unidas por causa da crise financeira em que a agência está.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Ebraim Hamid - AFP

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Esta agência das Nações Unidas depende dos apoios financeiros dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos que aplicou drásticos cortes financeiros e fortes reduções nas doações voluntárias desde o início de 2025.

O Chade, Sudão, Etiópia, bem como o Afeganistão são os países em que a população está a ser mais afectada.

Miguel Bastos – RTP Antena 1

Abaixo de um determinado limiar de financiamento o sistema de apoio aos refugiados, não encolhe - colapsa, avisa a ACNUR - perante uma das crises de financiamento da agência.
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