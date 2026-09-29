Mundo
ACNUR alerta para o risco de colapso na assistência por falta de verbas
A ACNUR alerta esta terça-feira para o risco de colapso da assistência a milhões de refugiados. De acordo com o relatório divulgado esta manhã em Genebra, milhões de pessoas podem perder ainda este ano o acesso à ajuda das Nações Unidas por causa da crise financeira em que a agência está.
Esta agência das Nações Unidas depende dos apoios financeiros dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos que aplicou drásticos cortes financeiros e fortes reduções nas doações voluntárias desde o início de 2025.
Miguel Bastos – RTP Antena 1
Abaixo de um determinado limiar de financiamento o sistema de apoio aos refugiados, não encolhe - colapsa, avisa a ACNUR - perante uma das crises de financiamento da agência.