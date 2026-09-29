ACNUR alerta para o risco de colapso na assistência por falta de verbas

Esta agência das Nações Unidas depende dos apoios financeiros dos países desenvolvidos, principalmente dos Estados Unidos que aplicou drásticos cortes financeiros e fortes reduções nas doações voluntárias desde o início de 2025.





O Chade, Sudão, Etiópia, bem como o Afeganistão são os países em que a população está a ser mais afectada.Miguel Bastos – RTP Antena 1Abaixo de um determinado limiar de financiamento o sistema de apoio aos refugiados, não encolhe - colapsa, avisa a ACNUR - perante uma das crises de financiamento da agência.