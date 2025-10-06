ACNUR corta quase cinco mil postos de trabalho por falta de financiamento
AFP
A agência das Nações Unidas para os refugiados teve que cortar quase cinco mil empregos desde o início do ano, por causa dos cortes no financiamento da ajuda internacional.
Declarações de Filippo Grandi na abertura da reunião anual do comité executivo da agência, o órgão que decide sobre o programa anual e o orçamento do organismo.
Nesse discurso em Genebra, Grandi alertou ainda os Governos para as pressões para reformar o sistema internacional de asilo, considerando que são "mais um ataque à solidariedade internacional".
Filippo Grandi pediu ainda a todos os países que queiram fazer reformas no sistema de asilo que consultem primeiro a Agência das Nações Unidas para os Refugiados e apontou pistas.