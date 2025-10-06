ACNUR corta quase cinco mil postos de trabalho por falta de financiamento

A informação foi dada a conhecer esta segunda-feira, em conferência de imprensa, pelo alto-comissário da organização, Filippo Grandi, que lamenta a redução do orçamento da agência.Declarações de Filippo Grandi na abertura da reunião anual do comité executivo da agência, o órgão que decide sobre o programa anual e o orçamento do organismo.

Nesse discurso em Genebra, Grandi alertou ainda os Governos para as pressões para reformar o sistema internacional de asilo, considerando que são "mais um ataque à solidariedade internacional".



