Ações da Netflix em queda

RTP17 Jul, 2018, 18:07 | Mundo

A empresa ganhou cerca de 1 milhão de clientes a menos do que estava à espera. Várias empresas de televisão e cinemas estão a perder clientes por causa da Netflix.



Segundo a CNN, as estimativas do mercado previam receitas acima de 3,94 mil milhões, mas o valor alcançado foi de 3,91 mil milhões. O número de subscritores está a preocupar os investidores, apesar de a empresa ter um total de 125 milhões de assinantes em Abril.



A Netflix esperava ganhar mais 6,2 milhões de novos subscritores no segundo trimestre, mas ganhou apenas 5,15 milhões.

A Netflix tem cerca de 130 milhões de clientes em todo o Mundo.







Apesar de as vendas terem frustrado as expectativas por parte dos analistas de Wall Street, no fecho da sessão cada ação estava a 400 dólares. Depois de os resultados serem conhecidos, as ações caíram para 13,93%, ou seja, para 344.69 dólares.





A Amazon e a Apple também estão a investir em conteúdo.

A empresa sediada em Los Gatos, na Califórnia, reduziu para 108,63% o seu ganho acumulado este ano. Para o trimestre em curso, a empresa de filmes e séries de televisão viaespera cinco novos milhões de subscritores.Vários investigadores e investidores vão estudar a desaceleração da empresa, para saberem se é apenas uma fase ou se pode ser um problema a longo prazo.Em 2012, quando a NetFlix só distribuía DVDs por encomenda, entrou para a bolsa e as ações dispararam para 33,000%.Numa carta enviada aos acionistas, a Netflix disse que teve um segundo trimestre “forte, mas não brilhante”: lucrou 384 milhões com vendas de 3,9 mil milhões.Mark Kelley, investigador da Instinet – empresa que negoceia ações - disse que estava preocupado com o aumento do cenário competitivo.Na segunda-feira, numa carta enviada aos acionistas, a Netflix disse que queria enfrentar concorrência no futuro.A Walt Disney Company está a planear lançar um serviço deem 2019, e atualmente está a finalizar um acordo com os estúdios de cinema da 21st Century Fox. Dessa forma, a Disney vai ter parte da Hulu - empresa que estabelece parceria com 21st Century Fox, The Walt Disney Company, Comcast e Time Warner - quando o negócio for fechado.“Acreditamos que o apetite do consumidor por um grande conteúdo é vasto e que há espaço para que várias partes tenham ofertas atraentes (…) A nossa estratégia é simplesmente continuar a melhorar como temos feito todos os anos”, disse a Netflix na carta.