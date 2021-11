Ações do grupo de jogo de casino Suncity caem mais de 40%

Os títulos do grupo Suncity voltaram a ser transacionados, depois de as negociações terem estado suspensas, na segunda-feira.Alvin Chau, presidente do Suncity Group, foi preso em Macau, no sábado, juntamente com dez outros suspeitos, por ter alegadamente facilitado jogo transfronteiriço a apostadores da China continental., em março passado, e o território semiautónomo propôs regulamentos mais rígidos para os casinos, em setembro.Segundo o comunicado emitido pela polícia chinesa,Chau desenvolveu uma rede de pessoal no interior da China, para organizar visitas a salas de jogo no exterior e participar em atividades de jogo "online" transfronteiriças, lê-se na mesma nota.O residente de Macau é acusado de estabelecer uma empresa de gestão de ativos na China continental para facilitar a troca de ativos por fichas de jogo, de forma a contornar o restrito controlo de saída de capitais no continente e facilitar a cobrança de dívidas contraídas pelos clientes.

Os jogos de azar são legais na região semiautónoma da China, mas proibidos no resto do país.