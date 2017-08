Acompanhe em direto o "Grande Eclipse" solar com a emissão da NASA

RTP 21 Ago, 2017, 18:00 / atualizado em 21 Ago, 2017, 18:28 | Mundo

A NASA está a acompanhar tudo e a transmitir em direto.









Em Portugal, o eclipse apenas foi visto parcialmente e durante poucos minutos.



Mas o fenómeno foi visível numa faixa de 113 quilómetros de largura e quatro mil de comprimento, abrangendo 14 estados dos Estados Unidos da América, de costa a costa, atraindo milhões de pessoas, incluindo milhares de turistas.



A Lua começou a tapar o Sol no Oregon às 16h05 (17h05 em Lisboa), 09h05 locais. O eclipse foi total as 17h20 GMT (mais uma hora em Lisboa) e só terminará na Carolina do Sul, um estado de cinco milhões de habitantes que recebeu dois milhões de visitantes só para ver o Sol desaparecer atrás do satélite natural da Terra.



No "corredor mágico" onde pode ser observado, o "grande eclipse" estará a ser seguido por 12 milhões de privilegiados, de telescópios e máquinas fotográficas a postos.



Foram distribuídos óculos especiais a quem passava junto ao Museu do Ar e do Espaço, em Washington, e queira olhar para cima. O National Mall, a avenida que se estende à frente do Capitólio, encheu-se de miúdos e graúdos a desfrutar do fenómeno.



O Presidente Donald Trump fez saber que acompanharia o eclipse ao lado da mulher, Melania, num dos balcões da Casa Branca.



Este é o primeiro eclipse total sobre os EUA, de costa a costa, desde 8 de junho de 1918. É também o primeiro a ser transmitido em direto através da internet para os telemóveis de milhões de utilizadores.



A próxima oportunidade de ver um eclipse total não está longe: irá ocorrer dentro de sete anos, em abril de 2024.