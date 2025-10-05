Acordo com o Hamas. Israel exige libertação de reféns, Washington volta a pedir fim dos ataques

Dois dias antes do segundo aniversário do ataque sem precedentes do movimento islâmico palestiniano Hamas contra Israel que desencadeou a guerra, o exército israelita continuou os seus bombardeamentos na Cidade de Gaza, matando pelo menos cinco pessoas, segundo a Defesa Civil local.

Israel exige que reféns sejam libertados antes

Negociações difíceis

O documento prevê ainda a desmilitarização da Faixa de Gaza. Numa entrevista à CNN este domingo, Trump afirmou que o Hamas enfrentará "completa aniquilação" se recusar abrir mão do poder e do controlo de Gaza.





c/agências

Horas antes de serem retomadas as reuniões com os negociadores de ambas as partes e mediadores,Fonte anónima do movimento islâmico palestiniano frisou que, acrescentou a fonte, citada pela AFP.Benjamin Netanyahu alertou que não cumprirá o resto do plano de paz proposto pelos Estados Unidos até que o grupo islamita palestiniano Hamas liberte todos os reféns, vivos e mortos., declarou Netanyahu durante um fórum, citado pelo Canal 12 de Israel.Esta é considerada a primeira e mais importante questão entre os 20 pontos do plano de paz para Gaza apresentado por Trump.O Ministro israelita da Defesa, Israel Katz, foi ainda mais taxativo, alertando o Hamas que os reféns serão libertados de uma forma ou de outra.declarou durante a sua visita a um memorial às vítimas da guerra de 1973 contra o Egito e a Síria, conhecida como Guerra do Yom Kippur.Israel e o Hamas vão iniciar na segunda-feira, na cidade egípcia de El-Arish, as negociações sobre o plano de Trump, que parece extremamente complexo.A guerra em Gaza ainda não tem fim à vista e o trabalho vai continuar depois de Israel e o Hamas chegarem a acordo, na opinião do secretário de Estado dos EUA., disse Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, no programa Meet the Press da NBC News sobre a libertação de reféns de Gaza, reconhecendo que a segunda fase do plano de Trump, na qual se espera que o desarmamento e a desmobilização sejam discutidos, será “difícil”.O responsável norte-americano afirmou que o Hamas "basicamente" concordou com a proposta de Trump e a estrutura para a libertação dos reféns., disse Rubio. “Muitos detalhes têm de ser resolvidos depois”., acrescentou.“Assim que chegarem a um acordo sobre as questões logísticas, acredito que os israelitas e todos os outros reconhecerão que é impossível libertar reféns no meio de ataques, pelo que terão de parar”, afirmou Rubio, que sublinhou ainda que o acordo deve ser alcançado rapidamente., afirmou o chefe da diplomacia norte-americana.Para além da criação de um Governo de transição, supervisionado por Trump e pelo ex-primeiro-ministro Tony Blair, o plano apresentado, na segunda-feira, por Washington determina o fim imediato da guerra e a libertação dos reféns.