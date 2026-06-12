Acordo com Washington. Teerão mantém programa nuclear e controlo de Ormuz

A imprensa oficial iraniana noticiou hoje que o programa nuclear iraniano seria discutido com Washington num prazo de 60 dias, no âmbito de um projeto de acordo-quadro, com Teerão a recusar ceder o controlo do estreito de Ormuz.

"O Irão só negociará o programa nuclear no âmbito dos princípios fundamentais da República Islâmica, e questões como o direito do Irão a enriquecer urânio e a conservação de material enriquecido (...) serão apresentadas para inclusão no acordo final", afirmou a agência oficial de notícias iraniana IRNA, citada pela agência francesa AFP.

A mesma agência afirma que Teerão não renunciaria ao controlo do estratégico estreito de Ormuz nos termos do projeto de acordo-quadro com os Estados Unidos.

"O Irão não assume qualquer compromisso neste texto de ceder a gestão do estreito ou de restaurar as condições que prevaleciam antes da agressão militar americana e israelita", segundo a IRNA, que descreve "as linhas principais do texto atual" atualmente a ser finalizado.

Também a Mehr, a agência de notícias semi-oficial apoiada pelo Governo de Teerão, divulgou hoje o projeto de acordo com os Estados Unidos para estabelecer um quadro para pôr fim à guerra em todas as frentes, incluindo no Líbano.

Segundo a Mehr, o projeto de acordo-quadro prevê uma "cessação permanente e imediata das hostilidades em todas as frentes, incluindo no Líbano", além de "60 dias de negociações para alcançar um acordo sobre questões nucleares e o levantamento total das sanções" pelos Estados Unidos.

Citando uma fonte próxima da equipa negociadora iraniana, a agência afirma que o rascunho incluía "a libertação" de 24 mil milhões de dólares (cerca de 20,7 mil milhões de euros) "em fundos iranianos bloqueados durante o último período de negociação de 60 dias", acrescentando que metade deste montante seria "disponibilizado ao Irão antes do início das negociações".