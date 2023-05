Acordo de cereais em risco. Último navio parte do sul da Ucrânia

O navio DSM Capella deixou o porto de Chornomorsk transportando 30 mil toneladas de milho a caminho da Turquia, segundo dados divulgados pelas Nações Unidas.







As Nações Unidas e a Turquia negociaram o acordo do Mar Negro por um período inicial de 120 dias, em julho de 2022, para ajudar a enfrentar a crise alimentar agravada pela invasão russa da Ucrânia, um dos principais exportadores de cereais do mundo.







Em novembro, Moscovo concordou em prolongar o acordo por mais 120 dias. No entanto, em março, anuiu a uma prorrogação de apenas 60 dias, até 18 de maio, a menos que fosse cumprida uma lista de exigências relativas às suas exportações agrícolas.

Segundo a Reuters, o acordo permitiu, até agora, que a Ucrânia exportasse com segurança mais de 30 milhões de toneladas de cereais a partir de vários portos de Odessa, Chernomorsk e Yuzhnydo, no Mar Negro.

“Estão a decorrer contactos a diferentes níveis. Estamos obviamente numa fase delicada”, afirmou a porta-voz da ONU, Stephane Dujarri, no final do encontro na capital turca.Em julho de 2022, para convencer a Rússia a assinar o acordo, as Nações Unidas concordaram em ajudar Moscovo com as suas exportações agrícolas durante três anos.Apesar de as exportações russas de alimentos e fertilizantes não estarem sujeitas às sanções ocidentais impostas após a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, Moscovo considera que as restrições aos pagamentos, logística e seguros representam uma barreira às exportações.

Questões em aberto para a Rússia

“Ainda há muitas questões em aberto relativamente à nossa parte do acordo. Agora terá de ser tomada uma decisão”, afirmou na terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.A Rússia enumerou publicamente cinco requisitos para a extensão do acordo, incluindo a reativação do banco agrícola russo Rosselkhozbank ao sistema bancário internacional Swift e a remoção de barreiras à segurança dos navios e ao acesso a portos estrangeiros.

Moscovo exige ainda a regresso do fornecimento de máquinas agrícolas e peças sobresselentes, a retoma de um oleoduto de amoníaco de Togliatti, na Rússia, para Odessa, na Ucrânia, bem como o desbloqueio das contas e atividades financeiras das empresas russas de fertilizantes.