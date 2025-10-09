Mundo
Guerra no Médio Oriente
Acordo de cessar-fogo aprovado pelo Governo de Israel
O Governo israelita acaba de aprovar a primeira fase do plano de paz para Gaza. O executivo de Benjamin Netanyahu esteve reunido várias horas antes da votação final do documento que será assinado na sexta-feira no Egito.
O Governo israelita aprovou o acordo para libertar todos os reféns mantidos em Gaza, vivos ou mortos, anunciou o Gabinete do primeiro-ministro. O ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir, votou contra o acordo de cessar-fogo mas a aprovação foi assegurada pelos restantes ministros.
"O governo acaba de aprovar o acordo para a libertação de todos os reféns — vivos ou mortos", anunciou num comunicado.
"O governo acaba de aprovar o acordo para a libertação de todos os reféns — vivos ou mortos", anunciou num comunicado.