Acordo de cessar-fogo aprovado pelo Governo de Israel

O Governo israelita aprovou o acordo para libertar todos os reféns mantidos em Gaza, vivos ou mortos, anunciou o Gabinete do primeiro-ministro. O ministro da Segurança Nacional, Ben-Gvir, votou contra o acordo de cessar-fogo mas a aprovação foi assegurada pelos restantes ministros.



"O governo acaba de aprovar o acordo para a libertação de todos os reféns — vivos ou mortos", anunciou num comunicado.

