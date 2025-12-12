Acordo de Paris. "Temos de questionar porque é que os países não fizeram o que era suposto"

O acordo foi adotado no dia 12 de dezembro de 2015, entrando em vigor em 4 de novembro de 2016. Ficou definido que o aumento da temperatura média mundial não deveria exceder 1,5º C em relação aos níveis pré-industriais.



Passados 10 anos, Jorge Moreira da Silva nota que "houve imenso progresso, mas estamos muito longe do que é necessário", referindo que já houve previsões para um aumento da temperatura em 4ºC quando as atuais rondam entre 2,3ºC e 2,5ºC.



