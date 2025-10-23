Acordo de paz em Gaza. Marco Rubio confiante na manutenção do cessar-fogo

"Estamos confiantes e positivos em relação aos progressos alcançados, mas também estamos conscientes dos desafios", declarou Rubio, acrescentando que o desenvolvimento do acordo é uma das principais prioridades do presidente norte-americano, Donald Trump.



Nas suas breves declarações, o chefe da diplomacia de Washington considerou que o progresso obtido na última semana é "incrível", embora "haja mais trabalho a ser feito e conquistas a serem alcançadas mais tarde".



Após a reunião com o secretário de Estado norte-americano, Netanyahu destacou a "confiança e parceria" com Washington, bem como as visitas de J.D. Vance, do enviado da Casa Branca para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e do genro de Trump, Jared Kushner, um dos principais autores do acordo de cessar-fogo.



"Enfrentamos dias de destino. Queremos avançar em paz. Continuamos a enfrentar desafios de segurança, mas acredito que podemos trabalhar em conjunto para os enfrentar e aproveitar as oportunidades", afirmou o primeiro-ministro israelita.



c/ Lusa