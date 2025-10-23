Mundo
Acordo de paz em Gaza. Marco Rubio confiante na manutenção do cessar-fogo
O chefe da diplomacia dos Estados Unidos acredita na manutenção do cessar-fogo em Gaza. Marco Rubio foi a Israel analisar o plano de paz.
Nas suas breves declarações, o chefe da diplomacia de Washington considerou que o progresso obtido na última semana é "incrível", embora "haja mais trabalho a ser feito e conquistas a serem alcançadas mais tarde".
Após a reunião com o secretário de Estado norte-americano, Netanyahu destacou a "confiança e parceria" com Washington, bem como as visitas de J.D. Vance, do enviado da Casa Branca para o Médio Oriente, Steve Witkoff, e do genro de Trump, Jared Kushner, um dos principais autores do acordo de cessar-fogo.
"Enfrentamos dias de destino. Queremos avançar em paz. Continuamos a enfrentar desafios de segurança, mas acredito que podemos trabalhar em conjunto para os enfrentar e aproveitar as oportunidades", afirmou o primeiro-ministro israelita.
c/ Lusa