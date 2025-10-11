Acordo de paz. Marcelo espera aplicação do princípio de dois Estados

Em declarações aos jornalistas, o presidente da República comentou as ameaças e desafios da segurança europeia e a situação no Médio Oriente. Para o chefe de Estado, Portugal precisa de fortalecer as suas Forças Armadas através da aposta em melhores condições para atrair mais militares.







Questionado sobre a sugestão de Donald Trump de expulsar a Espanha da NATO, pela jornalista da RTP Rosário Salgueiro, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que não faz sentido e que se trata de "uma forma de pressão" do presidente norte-americano.

"Sejamos claros que a expulsão de um país da NATO não é assim uma coisa da pé para a mão, não faz sentido. Não faz sentido, é uma força de expressão, uma forma de pressão, uma forma de exteriorizar divergências ou pontos de vista diferentes", declarou o presidente da República.





"A Espanha não recusou vir a aumentar o seu investimento em defesa", esclareceu.











