Acordo de paz mediado por Washington pode dar aos EUA acesso a minerais da RD Congo

Mediado pela administração norte-americana, a República Democrática do Congo e o Ruanda assinaram um acordo para pôr fim ao conflito que opõe os dois países.O presidente norte-americano saudou os chefes da diplomacia dos dois países africanos após a assinatura do acordo de paz para terminar um conflito de 30 anos.O acordo de paz foi assinado na passada sexta-feira.Os Estados Unidos pretendem atrair milhões de dólares em investimento ocidental numa região rica em tântalo, ouro, cobalto, cobre, lítio e outros minerais.

Assinatura do acordo de paz foi acompanhada por muitos congoleses.





Em Bukavu, os residentes expressam uma esperança cautelosa e muita preocupação com a segurança que tem perturbado a vida quotidiana.





Os habitantes continuam a viver com medo dos tiros noturnos e com a insegurança contínua que impede as atividades normais.

A capital ruandesa também celebrou acordo de paz.





Alguns residentes em Kigali celebraram a assinatura do acordo de paz entre estes países vizinhos.





Os cidadãos ruandeses têm esperança de que a partir de agora o comérico transfronteiriço possa ser reativado.