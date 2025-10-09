Acordo de Paz não impede bombardeamentos de Israel

Esta quinta feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, deixou claro que concordou em discursar no parlamento israelita, o Knesset e que o fará se solicitado por autoridades locais.







"Eles pediram-me para discursar no Knesset e concordei, se eles quiserem", declarou Trump durante o encontro com repórteres na Casa Branca.





Enquanto o presidente dos EUA continua a exaltar o anúncio do acordo de paz e o cessar-fogo em Gaza, o porta-voz do Governo israelita, Shosh Bedrosian, já fez saber que Israel não pretende libertar o proeminente líder palestiniano Marwan Barghouti como parte do acordo com o Hamas para troca de prisioneiros e reféns.

Ajuda humanitária pronta

"São 153 camiões de ajuda humanitária que seguem pela rota secundária do posto de Rafah em direção ao ponto de passagem de Kerem Abou Salem para serem libertados na faixa de Gaza", declarou uma das fontes.





Referiu ainda que são 80 camiões fretados pela ONU, 17 pelo Crescente Vermelho Egípcio, 21 pelo Catar e 30 pelo Egito.

"Paz duradoura" acredita Trump





Mesmo com acordo dado como quase certo, Israel continua a bombardear Gaza.





Pelo menos dez palestinianos foram mortos e 49 ficaram feridos em ataques israelitas na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas, segundo confirmou o Ministério da Saúde do enclave.







O Egito já instou Israel para que não provoque "escalada” do conflito ou “cesse os ataques" mesmo antes da assinatura do acordo.







Enquanto o mundo reage ao anúncio do avanço nas negociações de cessar-fogo em Gaza, Trump reiterou esta quinta-feira diz que reféns em Gaza devem ser libertados na segunda ou terça-feira e que espera comparecer à cerimónia de assinatura no Egito.



Ao abrir a reunião de gabinete na Casa Branca para discutir o acordo firmado na nesta quarta-feira, Trump insistiu que acredita que esta vontade das partes levará a uma "paz duradoura".







Entretanto, em telefonema ao presidente dos Estados Unidos, o seu homólogo do Egito, Abdul Fatah Khalil Al-Sisi, diz a Donald Trump que "merece o Prémio Nobel da Paz".





Sisi deixou ainda um convite a Trump para uma cerimónia no Egito para celebrar o acordo de Gaza.











"Posso dizer neste momento que ele [Marwan Barghouti] não participará desta libertação", indicou Bedrosian a repórteres.Na quarta-feira foi anunciado que Israel e Hamas concordaram em negociações indiretas que os 48 reféns mantidos por militantes em Gaza seriam libertados em troca dos cerca de dois mil prisioneiros palestinianos mantidos por Israel.Fontes do Crescente Vermelho egípcio reportaram à Agência France-Press que