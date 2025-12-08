Acordo de paz para a Ucrânia. Zelensky reúne-se com aliados europeus em Londres e Bruxelas

Questão territorial continua a ser a mais problemática

A visita de Volodymyr Zelensky ao Reino Unido ocorre numa altura em que tem aumentado a pressão da Administração Trump para que Kiev ceda território a Moscovo.As conversações na capital britânica acontecem após vários dias de negociações entre autoridades norte-americanas e ucranianas, que terminaram no sábado sem progressos aparentes. Segundo Zelensky,Na mensagem diária, Zelensky agradeceu a prontidão dos negociadores norte-americanos."Continuamos a trabalhar. Algumas coisas só podem ser discutidas em pessoa", adiantou o líder ucraniano, que anunciou as conversações com "os líderes europeus".O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recebeu esta manhã no número 10 de Downing Street o presidente ucraniano, juntamente com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz.Em comunicado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) dá conta de que o secretário-geral, Mark Rutte, vai receber o Presidente da Ucrânia e os dois principais representantes da União Europeia (UE) na residência oficial.Apesar das várias rondas de negociações, a questão territorial continua a ser a mais problemática nas negociações para o fim da guerra na Ucrânia.Segundo um alto responsável citado pela AFP, que foi informado sobre as últimas rondas de negociações entre a Ucrânia e os Estados Unidos da América no fim de semana, aquela exigência “mantém-se e é a questão mais problemática”., na região leste do país parcialmente ocupada pela Rússia, adiantou.A Rússia, que controla a maior parte dos Donbass, quer obter todo o território, uma exigência repetidamente rejeitada por Kiev. E segundo a mesma fonte,O presidente dos Estados Unidos disse, no domingo, que as pessoas à volta do presidente ucraniano adoram o plano de paz., admitiu o presidente dos EUA. "O seu povo adora-a, mas ele não".Trump acredita que a "Rússia preferia ter todo o país", mas que apesar disso "está de acordo" com a proposta., acrescentou. E repetiu:Os Estados Unidos apresentaram há quase três semanas uma proposta inicial com 28 pontos, que a União Europeia e a Ucrânia consideraram que favorecia Moscovo, e que não incorporou contributos da União Europeia ou da Ucrânia.Destinado a pôr fim ao conflito desencadeado pela ofensiva russa contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, o plano foi alterado substancialmente após várias sessões de negociações com os ucranianos em Genebra (Suíça) e na Florida (EUA), para tentar alterar o texto em favor de Kiev. O documento foi apresentado na terça-feira ao presidente russo, durante uma visita a Moscovo do enviado presidencial norte-americano, Steve Witkoff, e do genro do presidente norte-americano e mediador informal, Jared Kushner.Após três dias de negociações na Florida entre as autoridades ucranianas e norte-americanas, não houve avanços significativos no sábado.