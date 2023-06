Acordo de tréguas por três dias no Sudão para ajuda humanitária

Segundo o comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros saudita "as duas partes acordaram que se abstêm de movimentos e ataques, utilização de aviões de guerra ou drones, de bombardeamentos ou reforço de posições".



Ficou ainda definida a liberdade de movimentos e a entrega de ajuda humanitária em todo o Sudão.



Ontem, um bombardeamento num bairro da capital do Sudão causou pelo menos 17 mortos, entre os quais cinco crianças.



Desde o início do conflito, em 15 de abril, mais de 950 civis foram mortos e cerca de 4.750 ficaram feridos.