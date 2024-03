Acordo de última hora no Senado dos EUA evita encerramento do governo federal

"Acabámos de chegar a um acordo para financiar o governo federal", declarou Chuck Schumer.

Os senadores não aprovaram o texto antes do prazo fatídico da meia-noite de sexta-feira, que deveria desencadear o `shutdown`. No entanto, os representantes vão realizar uma série de votações a meio da noite que, salvo uma grande surpresa, deverão resultar na adoção final deste projeto de lei orçamental no valor de 1,2 biliões de dólares (cerca de um bilião de euros)

Este ligeiro atraso não deverá ter grande impacto nos ministérios norte-americanos, que corriam o risco de ver o financiamento cortado devido à falta de acordo, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Antes de chegar ao Senado (câmara alta do Congresso dos EUA), o projeto foi aprovado pela Câmara dos Representantes (câmara baixa) por 286 votos contra 134.