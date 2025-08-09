Acordo entre Azerbaijão e Arménia. Acordo mediado pelos EUA põe fim a conflito

Os dois países estão em conflito desde a década de 90 por causa desta região montanhosa.



A região é reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas até 2023 os 100 mil habitantes eram predominantemente arménios.



O conflito poderá chegar agora ao fim. O encontro de sexta-feira juntou o presidente norte-americano, o presidente do Azerbaijão e o primeiro-ministro arménio.



Donald Trump garante que os dois países se comprometeram a cessar os conflitos a abrir relações diplomáticas e a respeitar a integridade territorial de cada um.