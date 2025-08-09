Acordo entre Azerbaijão e Arménia. Acordo mediado pelos EUA põe fim a conflito
O Azerbaijão e a Arménia assinaram na sexta-feira um acordo de paz sobre Nagorno-Karabakh mediado pelos Estados Unidos.
A região é reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas até 2023 os 100 mil habitantes eram predominantemente arménios.
O conflito poderá chegar agora ao fim. O encontro de sexta-feira juntou o presidente norte-americano, o presidente do Azerbaijão e o primeiro-ministro arménio.
Donald Trump garante que os dois países se comprometeram a cessar os conflitos a abrir relações diplomáticas e a respeitar a integridade territorial de cada um.