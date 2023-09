Acordo entre EUA e Irão liberta cinco prisioneiros norte-americanos

O anúncio da libertação partiu de Nasser Kannani, ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, que revelou esperar que o acordo entre os dois países fique completo ainda esta segunda-feira.

Parte do acordo prevê que cerca de seis mil milhões bloqueados em contas na Coreia do Sul sejam transferidos para o Catar.



De acordo com a CNN internacional, as autoridades do Catar já confirmaram que o montante está no país.e que todas movimentações serão monitorizadas pelo Departamento do Tesouro norte-americano.Com esta parte do acordo desbloqueada, o Irão vai libertar cinco prisioneiros norte-americanos, numa troca que é vista como um grande feito diplomático entre Irão e Estados Unidos, que nos últimos anos têm tido uma relação feita de tensões.

Dos cinco norte-americanos, apenas três estão identificados. São Emad Shargi, Morad Tahbaz e Siamak Namazi. Os dois primeiros estão presos há cinco anos, enquanto Namazi se encontra detido desde 2015. A identidade dos outros dois não é conhecida.





Alguns republicanos têm criticado a ação do presidente Biden, juntamente com outros detidos políticos no Irão. Ambos os grupos acusam Joe Biden de negociar com um "Estado terrorista" e consideram que este acordo vai encorajar o Irão a deter mais norte-americanos como arma diplomática.