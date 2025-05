Os Estados Unidos anunciaram um acordo de cessar-fogo com os houthis do Iémen. O acordo foi anunciado por Donald Trump na Casa Branca.

Os Houthis esclareceram que não há cessar-fogo contra Israel. Os ataques dos Houthis no Mar Vermelho provocaram o desvio da maior parte dos navios comerciais desta rota, levando a um aumento dos custos.



Os Houthis são uma milícia aliada do Irão, país que também iniciou negociações com os Estados Unidos.