Acordo nuclear. Irão e Estados Unidos anunciam alguns progressos

Depois de semanas de dúvidas, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e até a Rússia não acreditavam nas intenções do Irão, questionando as exigências da república islâmica. No entanto, Ned Price, porta-voz do Departamento de Estado, veio a público dizer que houve alguns progressos para regressar ao acordo nuclear.



“O que podemos dizer a esta altura é que existem progressos modestos nas negociações da última semana. Esperamos continuar a progredir esta semana. O que é claro é que, se não chegamos a uma conclusão em breve sobre o acordo nuclear, o Irão não vai beneficiar das vantagens do mesmo”, disse Ned Price.



Price revelou que os Estados Unidos estarão atentos ao Irão e a verificar se as intenções são verdadeiras. O Irão, por parte de Ali Bagheri Kani, afirmou que, quanto mais sérias forem as intenções dos Estados Unidos, mais rápido serão levantadas sanções impostas sobre o país.



O porta-voz do Departamento de Estado disse que o levantamento de sanções tem de ser feito com calma e em passos pequenos, ao mesmo tempo que o Irão limita o seu programa nuclear, um assunto que está “no centro das negociações em Viena neste momento”.



“Dizemos repetidamente que se mantém no nosso interesse nacional alcançar um acordo para o regresso ao acordo nuclear, porque a esta altura, os benefícios desse acordo para a não proliferação de programas nucleares são a melhor solução para o nosso interesse”, alertou Price.



No entanto, o mesmo garantiu que isso é algo que pode vir a não acontecer se o Irão mantiver passos que irão tirar os efeitos do acordo nuclear. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, falou com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos e os departamentos de Estado dos dois países falaram em “assuntos de segurança regional”, sem mencionarem especificamente o Irão.