Acordo para o Brexit aprovado por líderes da União Europeia

RTP25 Nov, 2018, 09:57 / atualizado em 25 Nov, 2018, 10:55 | Mundo

“É este o acordo”, afirmou o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, que considerou este um “dia triste” por acreditar o Brexit “uma tragédia”. Confessou, porém, acreditar "que o Governo britânico conseguirá garantir o apoio do parlamento".







"É um dia triste, ver um país como o Reino Unido sair da União Europeia não é um momento de jubilação, mas sim de grande tristeza, uma tragédia, e temos que fazer tudo para que este divórcio deva ser tão amigável quanto possível", referiu.







Em declarações à entrada para a reunião do Conselho Europeu extraordinário destinado a fechar os termos do acordo de divórcio com o Reino Unido e as futuras relações bilaterais, Juncker tinha já afirmado que votaria "a favor deste acordo pois é o melhor acordo possível para o Reino Unido".







“Agora é altura de toda a gente se responsabilizar”, declarou Michel Barnier, o principal negociador da União Europeia para o Brexit. “Vamos continuar aliados, parceiros e amigos”, garantiu, considerando o acordo uma base para fechar laços futuros.





Os chefes de Estado e de Governos agradeceram a Michel Barnier os seus "esforços incansáveis" e a contribuição para manter a unidade entre os 27 durante as negociações para a saída do Reino Unido da UE.





"O Conselho Europeu endossa o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia [...]. Nessa premissa, o Conselho Europeu convida a Comissão, o Parlamento Europeu, e o Conselho a empreenderem os passos necessários para assegurar que o acordo entra em vigor a 30 de março de 2019, para garantir uma saída ordenada", lê-se nas conclusões da cimeira extraordinária.







Foi necessária apenas cerca de meia hora até os líderes europeus carimbarem o tratado de 600 páginas onde estão estabelecidos os termos para o Brexit, assim como uma declaração que estabelece uma futura relação de livre comércio.

"Misto de tristeza e alívio"



Tal como Juncker, António Costa admitiu, à entrada para a cimeira europeia, um "misto de tristeza, por ser mais um passo que torna definitiva a saída do Reino Unido da UE", e de "alívio", por ter sido possível chegar a um acordo e evitar "o pior", que era um Brexit "descontrolado, não organizado".







"Esta é a solução que melhor protege os interesses dos cidadãos em primeiro lugar, os britânicos na UE e os cidadãos da UE, designadamente os nossos compatriotas que vivem no Reino Unido. Também organiza melhor a relação futura, baseada numa sólida cooperação económica, na área de segurança, na área da defesa, onde é essencial mantermos uma relação de grande proximidade", declarou.



O primeiro-ministro português disse ainda que o acesso às águas britânicas e as respetivas quotas de pesca, um tema que ainda causará desconforto entre os 27, terá de ser negociado na relação futura.