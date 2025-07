Acordo selado na Escócia. Estados Unidos e União Europeia acordam tarifas de 15 por cento

A União Europeia e os Estados Unidos chegaram a um acordo comercial que prevê a imposição de tarifas aduaneiras de 15% sobre os produtos europeus que rumem à América. O entendimento surgiu numa reunião entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, esta tarde, na Escócia.Os Estados Unidos e a UE "chegaram a acordo", anunciou o presidente norte-americano no final da reunião com a presidente da Comissão Europeia.Donald Trump e Ursula Von der Leyen estiveram reunidos no 'resort' de golfe do republicano em Turnberry, no sudeste da Escócia.A presidente da Comissão Europeia diz que este é um bom acordo, que ajuda a reequilibrar o comércio entre os dois blocos comerciais.A sintonia entre os dois líderes surge após os Estados Unidos terem ameaçado com tarifas de 30% a partir de 1 de agosto e de a União Europeia ter preparado um pacote de retaliação no valor de 93 mil milhões de euros.

c/ Lusa