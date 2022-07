Acordo sobre cereais é "para o mundo inteiro", diz Guterres

A sessão de assinatura de acordo sobre os cereais, na Turquia, entre a ONU, a Rússia e a Ucrânia, as Nações Unidas foram deram início ao processo. Num discurso de abertura, António Guterres recordou que este acordo para desbloqueio dos cereais ucranianos é importante para todo o mundo e não apenas para as partes envolvidas.