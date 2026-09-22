Acordo sobre território ártico assinado hoje em Nova Iorque

A assinatura foi realizada durante uma cerimónia à margem da assembleia-geral da ONU em Nova Iorque, pelos chefes de governo da Dinamarca, Mette Frederiksen, e da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, e pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que durante este ano ameaçou usar a força para anexar o território ártico.

Na sexta-feira, as partes confirmaram que tinha chegado a acordo, após meses de negociação, sem fornecer detalhes sobre o conteúdo, tendo a líder dinamarquesa destacado que ficou assegurada a soberania do seu país sobre a Gronelândia.

No seu discurso hoje na assembleia-geral das Nações Unidas, o líder da Casa Branca referiu-se a um grande reforço militar na Gronelândia.

"Iniciaremos imediatamente o processo de desenvolvimento de uma grande presença militar nos locais apropriados", indicou, incluindo "a construção de duas bases de grande dimensão".