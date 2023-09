Acusação de Kiev. Rússia retoma ataques a infraestruturas energéticas com a aproximação do inverno

, disse Chmygal num fórum económico em Kiev, citado pela agência noticiosa Interfax-Ucrânia."Vemos isso na destruição de infraestruturas" ligadas à produção e armazenamento de combustível e "os primeiros ataques" contra subestações de eletricidade "nas últimas duas semanas", acrescentou.

A Rússia atacou, no outono e inverno do ano passado, várias infraestruturas energéticas de cidades da Ucrânia, deixando milhares de pessoas sem luz e, sobretudo, sem aquecimento.

"Estamos mais preparados e mais fortes do que estávamos no ano passado", sublinhou, devido, nomeadamente, ao fornecimento de sistemas de defesa aérea ocidentais. "", mas "sabemos o que o inimigo está a preparar e quais os desafios que temos pela frente", acrescentou Chmygal.

País às escuras

Durante o último inverno, os residentes na capital do país, Kiev, tinham apenas quatro horas por dia de eletricidade, tendo as autoridades instalado tendas pela cidade, onde os habitantes podiam aquecer-se, aquecer comida ou recarregar os telemóveis.Em Bakhmut, a população esteve vários meses sem energia e sem combustível, tendo o Governo distribuído salamandras a lenha às famílias, enquanto em Kherson, milhões de pessoas sem eletricidade e sujeitas a bombardeamentos diários, fugiram para outras regiões.

A Rússia tem bombardeado, quase todas as noites, cidade ucranianas com mísseis kamikase e drones.

, informou o fornecedor ucraniano Ukrenergo no Telegram.Na quinta-feira, as tropas russas bombardearam instalações de energia em toda a Ucrânia, no maior ataque com mísseis das últimas semanas.Foram registados cortes de energia em cinco regiões ucranianas, no oeste, centro e leste, reavivando as memórias de múltiplos ataques aéreos a infraestruturas críticas no inverno passado.O ataque provocou cortes de eletricidade nas regiões de Rivne, Zhytomyr, Kyiv, Dnipropetrovsk e Kharkiv.

O Ministério russo da Defesa afirmou em comunicado que o ataque atingiu instalações da indústria militar, instalações de informação de rádio e centros de formação de grupos de sabotagem. O ataque atingiu todos os seus alvos.

e forçado os operadores de energia a impor cortes regulares de eletricidade.Na quinta-feira, um novo ataque com mais de 40 mísseis de cruzeiro matou três pessoas em Kherson, no sul do país, e feriu sete na capital, Kiev. Apesar da maioria dos projéteis ter sido abatida, alguns atingiram infraestruturas civis, de acordo com as autoridades ucranianas.