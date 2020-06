Acusações contra polícias envolvidos na morte de Floyd satisfazem família

O Ministério Público norte-americano agravou na quarta-feira para homicídio em segundo grau a acusação do agente da polícia que provocou a morte a George Floyd e, pela primeira vez, acusou formalmente os três outros agentes que o acompanhavam.



Segundo o procurador-geral de Minneapolis, onde o alegado homicídio aconteceu, um segundo ex-agente já foi detido (depois do primeiro acusado, Derek Chauvin) e espera-se entretanto a detenção dos restantes dois.



Numa declaração escrita, a família de George Floyd, afro-americano que morreu com o joelho de um polícia no pescoço e na presença de outros três agentes, disse estar "satisfeita por esta importante ação ter sido tomada antes que o corpo de George Floyd fosse enterrado".



"Este é um passo significativo no caminho da justiça" e "é uma fonte de paz para a família nesta altura dolorosa", pode ler-se na declaração.



Numa mensagem muito curta e contida de emoções em frente às câmaras de televisão, o filho de George Floyd, Quincy Floyd também reiterou que está "satisfeito porque todos os agentes (serão) detidos".



"O meu pai não devia ter morrido assim. Merecemos justiça. É tudo o que tenho a dizer", disse Quincy Floyd, de 27 anos, numa conferência de imprensa em Minneapolis.



"Queremos justiça, esse é realmente a afirmação com que as pessoas estão a marchar em toda a América", disse o advogado da família, Ben Crump, acrescentando que ainda "não se pode celebrar, porque detenção não é condenação".



O advogado relembrou que a família pretende a condenação de homicídio para os quatro agentes de polícia que foram despedidos um dia depois da morte.



"Aquilo de que George Floyd seria acusado se os papéis estivessem revertidos, é aquilo que a família tem pedido", considerou o advogado.



"Estamos orgulhosos de que o apelo para a justiça desta família foi ouvido por tantos, não só em Minnesota, mas em Nova Iorque, Texas, Europa e na Austrália", declarou o advogado, acrescentando que os protestos estão a demonstrar que "existem dois sistemas de Justiça na América, um para os negros e outro para os brancos".



Abraçando o filho da vítima, o advogado acrescentou: "Sei que isto é muito difícil. Estamos a falar do pai do Quincy. Para vocês, é só um `hashtag`, mas para ele, é a pessoa que lhe deu vida".



A família vai prestar tributo a George Floyd, num serviço de memorial esta quinta-feira na North Central University em Minneapolis, às 19h00 em Lisboa.



George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu a 25 de maio, em Minneapolis, depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.