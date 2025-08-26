Acusadas 67 pessoas no Reino Unido por apoio ao grupo Palestine Action

Os arguidos comparecerão em tribunal em várias datas em outubro e enfrentarão uma pena máxima de seis meses de prisão se condenados, disse a Polícia Metropolitana.

O Governo britânico proibiu a organização Palestine Action, designado-a como um grupo terrorista em julho, após atos de vandalismo numa base da Royal Air Force.

Mais de 700 pessoas foram detidas, principalmente durante protestos, desde que o grupo foi declarado ilegal sob a Lei de Terrorismo de 2000.

A polícia disse que foram feitas acusações contra 64 pessoas em conexão com protestos no centro de Londres em duas ocasiões no mês passado.

Estas acusações somam-se às apresentadas contra outras três pessoas anunciadas no início deste mês.