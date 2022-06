Adalberto Costa Júnior cabeça de lista da UNITA, Abel Chivukuvuku em número dois

Em declarações à imprensa, o secretário-geral da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Álvaro Daniel, disse que foram apresentados os documentos requeridos por lei tanto para os candidatos a Presidente e vice-presidente da República, como para deputados à Assembleia Nacional, numa lista de 130 efetivos e 45 suplentes.

"Esta é uma candidatura de vitória, de inclusão, nela refletimos a vontade congregada dos angolanos operarem mudança, alternância", referiu Álvaro Daniel.

O secretário-geral do partido sublinhou que a candidatura apresentada, com um total de 21.675 assinaturas, representa "uma transição de geração no seio do partido", com a ausência de "importantes figuras do partido".

"Importantes figuras do partido preferiram deixar voluntariamente o seu espaço para novas gerações, permitindo que essas ganhem experiência e, sobretudo, permitindo que entrem para o parlamento quadros jovens com competência técnico-profissional para poderem incrementar a qualidade do debate parlamentar", sublinhou.

A entrega da candidatura da UNITA às eleições de 24 de agosto ao Tribunal Constitucional ficou marcada por um protesto de algumas dezenas de pessoas, alegadamente militantes do partido, que se manifestaram descontentes com a lista de candidatos submetida às eleições gerais.

O grupo, que se manifestou em frente às instalações do Tribunal Constitucional, empunhava cartazes nos quais apelavam ao respeito pelo "Sacrifício dos Heróis Conhecidos e Anónimos da Causa da UNITA", e rejeitavam o nome do coordenador do projeto político PRA-JA Servir Angola, ex-dirigente da UNITA e candidato a vice-presidente: "Abel Chivukuvuvku e os seus Sequazes na Lista da UNITA Não!".

"Não Façam da UNITA o Meio para Salvar os Preguiçosos", "O Partido não é Propriedade do ACJ para Fazer e Desfazer, o Partido é Propriedade dos Angolanos. Todos os Angolanos Inspirados no Pensamento do Dr. Savimbi", eram algumas das frases nos cartazes empunhados pelos manifestantes.

Sobre este facto, Álvaro Daniel considerou normal que num Estado de direito, as pessoas se manifestem.

"Nós, de facto, vimos ali alguns cidadãos, muitos dos quais nem sequer são militantes da UNITA, ainda que fossem não representam milésima parte do universo de militantes do partido, pelo que não nos preocupa a nós dar a eles a liberdade de se manifestarem", salientou.

Segundo o secretário-geral do partido, a lista apresentada, além de marcar uma transição geracional, assinala a inclusão, pelo que constam da mesma "várias sensibilidades políticas".

"Sejam elas de outras forças políticas, algumas legais, outras em forma de projeto, como também poderão ver sensibilidades da sociedade civil, sem cor partidária. Não se admirem se encontrarem nessa lista alguém que tenha simpatia com o MPLA [Movimento Popular de Libertação de Angola, partido no poder], porque a nossa lista é mesmo de inclusão", frisou.

Álvaro Daniel confirmou os nomes de Abel Chivukuvuku e do empresário Francisco Viana, antigo militante do MPLA, recentemente desvinculado na lista de candidatos à Assembleia Nacional.

"Fazem parte de uma estratégia do nosso partido e os manifestantes que gostariam de vê-los fora são livres em pensar, mas também a UNITA é livre em traçar a sua estratégia e implementá-la", referiu o político, realçando que o partido pretende "fazer uma Angola nova, Angola para todos".

"Estamos a demonstrá-lo com a nossa lista e, se este povo der confiança à UNITA, vamos demonstrá-lo na forma de governar. Vamos governar com todos sem exceção e a nossa lista é exatamente a demonstração do que havemos de fazer se este povo conceder à lista da UNITA a oportunidade de vencer as eleições próximas e formar Governo", vincou.