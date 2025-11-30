Adalberto Costa Júnior reeleito presidente da UNITA no XIV Congresso

Adalberto Costa Júnior conquistou a preferência de 1.100 dos 1.210 delegados votantes, obtendo 91% dos votos, segundo a ata lida pelo coordenador da comissão eleitoral, Alcides Sakala, cabendo os restantes a Massanga Savimbi (9%).

Os resultados foram hoje anunciados sob fortes aplausos e ao som de vuvuzelas, no último dia do XIV Congresso Ordinário, que decorre desde sexta-feira no Complexo Sovsmo, em Viana, arredores de Luanda, após terem votado 1.228 delegados com direito a voto no conclave, que contou também com mais de duas dezenas de observadores nacionais e estrangeiros.

Na disputa estavam o atual presidente do partido e Rafael Massanga Savimbi, filho do fundador da UNITA, Jonas Savimbi, que se apresentou pela primeira vez à liderança com um discurso centrado na unidade, coesão interna e renovação geracional.

Adalberto Costa Júnior lidera a UNITA desde 2019, num percurso marcado por um "preço político" e "resiliência" elevados, como disse o próprio esta manhã, pouco depois de votar, referindo-se ao seu primeiro mandato "irregular" de dois mais quatro anos: dois primeiros anos resultantes do congresso de 2019 e quatro anos decorrentes do congresso repetido de 2021 até ao conclave agora realizado.

A primeira eleição de Adalberto Costa Júnior para a presidência da UNITA ocorreu a 15 de novembro de 2019, no XIII Congresso Ordinário, quando o então líder da bancada parlamentar do partido obteve 594 votos em 1.111, cerca de 53%, sucedendo a Isaías Samakuva, que chefiou a formação politica durante 16 anos, após a corte de Savimbi.

Esse congresso viria a ser anulado pelo Tribunal Constitucional em outubro de 2021, na sequência de uma ação interposta por militantes da UNITA.

O tribunal concluiu pela nulidade do XIII Congresso, de 2019, invocando "irregularidades ligadas à dupla nacionalidade" de Adalberto Costa Júnior à data da candidatura e violação dos estatutos do partido.

Na sequência dessa decisão, a UNITA realizou um novo congresso em dezembro de 2021, no qual Adalberto Costa Júnior voltou a ser eleito.

Dessa vez, apresentou-se como candidato único, reunindo mais de 96% dos votos dos delegados presentes, e consolidou a sua liderança no partido do "Galo Negro" em vésperas das eleições gerais de 2022, em que foi cabeça de lista, obtendo o melhor resultado de sempre para o partido.

Com a reeleição, Adalberto Costa Júnior consolida a sua posição na liderança partidária e mantém-se como principal rosto da oposição angolana.