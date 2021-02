Adepta de Trump poderá ser expulsa do Congresso por difamação e incitamento ao crime

is this the space laser u guys have been talking about pic.twitter.com/baqSavugqp — shoshana || שושנה (@TheTonightSho) January 29, 2021

Na quarta-feira, o líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes, Steny Hoier, lançou um ultimato ao homólogo republicano, Kevin McCarthy:McCarthy classificou esta exigência democrata de “abuso de poder partidário”, apesar de condenar “os comentários sobre violência política, tiroteios em escolas e teorias da conspiração antissemitas” feitos pela congressista eleita pela Geórgia.O líder dos republicanos na Câmara dos Representantes referia-se a comentários lançados ou apoiados por Marjorie Greene nos últimos anos e que têm vindo a ser condenados por ambas as forças políticas dos EUA. O mais recente episódio aconteceu no dia da invasão do Capitólio, quandoDias depois, após democratas terem começado a insistir para que fosse expulsa da câmara baixa do Congresso, Greene veio condenar a violência na invasão ao edifício. Ainda assim, não resistiu a tecer mais comentários polémicos:, escreveu numA republicana apoia o movimento QAnon, cuja teoria-base é a de que o ex-presidente Trump estava a levar a cabo uma guerra contra democratas, elementos da comunicação social e empresários que acusa de serem pedófilos, traficantes de menores e até canibais.O QAnon acredita que esta alegada luta levará à detenção e execução de figuras de relevo, entre as quais a democrata e antiga candidata presidencial Hillary Clinton.Mas o apoio a teorias da conspiração não fica por aqui. Greene sugeriu também que. Segundo a republicana, o objetivo seria limpar o caminho para a construção de um caminho de ferro de alta velocidade.Esta teoria da conspiração foi alvo de várias piadas, em especial no Twitter.Greene acredita ainda que os tiroteios em escolas norte-americanas em 2018, que causaram dezenas de mortes, não passaram de encenações montadas por grupos que se opõem ao uso de armas nos Estados Unidos, para que pudessem ter argumentos a seu favor.

Após este comentário, vários alunos e responsáveis dessas escolas exigiram a demissão de Greene. “Os tiroteios nas nossas escolas foram reais. Crianças reais e comunidades estão ainda em luto. Devia ter vergonha”, criticaram.

Teoria sobre alegado ritual satânico de Hillary Clinton



Em redes sociais, a congressista republicana já apoiou teorias racistas e incentivou à violência contra Nancy Pelosi e Barack Obama, entre outros democratas.Em janeiro de 2019, antes de concorrer ao Congresso, criou uma petição para destituir Pelosi por alegados “crimes de traição”, nomeadamente a criação de políticas “que servem os imigrantes ilegais e não os cidadãos dos Estados Unidos” ou a falta de apoio ao muro fronteiriço de Trump.Na mesma altura,como a solução para a remover da liderança da Câmara dos Representantes.Colocou também "gostos" em comentários sobre a execução de agentes do FBI que não apoiassem Donald Trump.Quando, em abril de 2018, alguém lhe perguntou numdo Facebook se se deveria enforcar Hillary Clinton e Barack Obama, Greene respondeu que “o palco está a ser montado e os atores estão a ser colocados no sítio”. “Isto deve ser feito de forma perfeita, caso contrário os juízes liberais vão deixá-los ir em liberdade”, acrescentou.Greene chegou ao ponto de. Esta teoria foi espalhada pela congressista depois de rumores nas redes sociais sobre um vídeo – inexistente – no qual Clinton cometia esse crime.Todas estas teorias da conspiração foram debatidas numa reunião à porta fechada do Partido Republicano na quarta-feira. Em sua defesa, a republicana terá referido perante os colegas que têm sido outras pessoas a gerir as suas redes sociais ao longo dos anos., declarou, segundo uma fonte da CNN.Esta quinta-feira a Câmara dos Representantes irá votar a sua expulsão dos comités aos quais pertence. O líder dos republicanos na câmara baixa já sugeriu transferir Greene para um outro comité, o dos Pequenos Negócios, por ser também empresária, mas os democratas não deverão aceitar.A proposta de expulsão da polémica congressista. Sendo a Câmara dos Representantes de maioria democrata, está praticamente garantida.