Adesão à NATO. Portugal dá as boas-vindas à Finlândia

Foto: Lusa

Portugal dá as boas-vindas à Finlândia, como membro da NATO. No dia de aniversário da Aliança Atlântica, o ministro português dos Negócios strangeiros recorda os desafios do presente, em particular a guerra na Ucrânia. João Gomes Cravinho assinala também a integração da Finlândia, que vai fortalecer os aliados.