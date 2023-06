Adesão da Ucrânia à NATO será "impossível" antes do fim da guerra, admite Zelensky

Após várias insistências e pressões ao longo de meses, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concedeu hoje que uma eventual adesão da Ucrânia à NATO só poderá concretizar com o fim do conflito com a Rússia., declarou o chefe de Estado ucraniano.Em conferência conjunta com o presidente da Estónia, Alar Karis, Volodymyr Zelensky admitiu que a adesão é “impossível” nos termos atuais., afirmou. Desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro de 2022, o presidente ucraniano tem pedido a adesão rápida do país não só à Aliança Atlântica, mas também à União Europeia. Ainda esta quinta-feira , por ocasião de uma cimeira na Moldova com vários dirigentes europeus, Zelensky tentava colocar a Ucrânia no caminho da adesão à aliança militar. Perante as sucessivas insistências, a NATO não se tem comprometido com um calendário de adesão.

Em abril, o secretário-geral da Aliança Atlântica, Jens Stoltenberg, reiterou que a prioridade para a Ucrânia deve ser vencer a guerra contra a Rússia. Ainda assim, o tema deverá ser debatido na cimeira da NATO que decorre em julho, na Lituânia.







(com agências)