Adesão na NATO representa início de "uma nova era" para a Finlândia

(em atualização)





"A Finlândia tornou-se hoje o 31.º membro da NATO", começou o chefe de Estado Sauli Niinistö antes de a bandeira finlandesa ser hasteada simbolicamente do lado de fora da sede da NATO em Bruxelas. "A era do não-alinhamento militar da nossa história está a chegar ao fim. Uma nova era está a começar".











Agora, como membro e aliado da NATO, o país pretende contribuir "para os esforços de defesa e dissuasão" da aliança militar.



"Ser membro desta aliança dá-nos segurança. E a Finlândia irá dar segurança aos seus aliados", continuou.



O compromisso, segundo o presidente finlandês, é ser "um aliado fiável que vem reforçar a estabilidade regional". A adesão à NATO "vem reforçar a nossa posição internacional e dá-nos margem de manobra", referiu, acrescentando que a Finlândia já tinha colaborado com a aliança atlântica como país parceiro.Agora, como membro e aliado da NATO, o país pretende contribuir "para os esforços de defesa e dissuasão" da aliança militar., continuou.O compromisso, segundo o presidente finlandês, é ser "um aliado fiável que vem reforçar a estabilidade regional".





Referindo-se às acusações da Rússia, sobre a adesão do país à NATO, Niinistö garantiu que a integração na aliança militar "não é dirigida contra ninguém", nem "altera as bases e objetivos da política externa" do país.



"A Finlândia é um país nórdico estável e previsivel, que pretende a paz e a resolução pacífica dos conflitos. Os princípios e os valores importantes para a Finlândia continuarão a guiar a nossa política externa também no futuro", frisou.



Afinal, ser membro da NATO "não altera tudo", mas enquanto aliado tem de se adaptar "a algumas formas de pensar". Admitindo que ainda há "muito trabalho a fazer" para integrar as Forças de Defesa da Finlândia na aliança militar, o chefe de Estado finlandês explicou que tem sido desenvolvida "a compatibilidade com a NATO".