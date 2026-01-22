ADI apresenta moção de censura ao Governo de São Tomé e Príncipe

Segundo Elísio Teixeira, a decisão surge na sequência da posição do partido desde a demissão do ex-primeiro-ministro e presidente do partido, Patrice Trovoada, em janeiro do ano passado, e após, na semana passada, o Tribunal Constitucional ter declarado inconstitucional o decreto do Presidente da República, Carlos Vila Nova, que demitiu o anterior executivo, numa decisão sem direitos retroativos.

"Nós continuamos a manter o nosso posicionamento e, a partir daqui, tendo em conta que o Governo não tem demonstrado habilidade sustentável à governação, então decidimos introduzir a moção de censura", declarou.