Adiada conferência de imprensa com a Nobel da Paz Maria Corina Machado
A conferência de imprensa marcada para as 13:00 em Oslo (12:00 Lisboa) com a opositora venezuelana Maria Corina Machado, vencedora do Nobel da Paz, foi adiada, mas deverá realizar-se ainda hoje, anunciou o porta-voz do Instituto Nobel.
"A conferência de imprensa com a laureada com o Prémio Nobel da Paz [deste ano], Maria Corina Machado, prevista para hoje no Instituto Nobel norueguês, será adiada", indicou o instituto, numa mensagem aos meios de comunicação social.
"Tudo indica que conseguiremos organizar uma conferência de imprensa ainda hoje", acrescentou à Agência France Presse (AFP) o porta-voz do Instituto Nobel, Erik Aasheim, num contexto de dúvidas sobre a possibilidade de Machado, que vive escondida no seu país, receber pessoalmente o seu Nobel, entregue formalmente na quarta-feira na capital norueguesa.