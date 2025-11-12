Adiado pela segunda vez lançamento de missão crucial para futuras viagens a Marte

O adiamento ficou a dever-se "à elevada atividade solar e aos potenciais efeitos" nos satélites, informou a companhia Blue Origin, que opera o foguetão envolvido na missão.

A empresa adianta que a agência espacial norte-americana (NASA) manterá o adiamento do lançamento da missão "até que as condições meteorológicas espaciais melhorem".

"Estamos a avaliar as oportunidades para definir a nossa próxima janela de lançamento com base na previsão meteorológica espacial e na disponibilidade da área de lançamento", referiu a Blue Origin, que se propunha concretizar o segundo lançamento do foguetão New Glenn.

O envio dos dois satélites para a órbita de Marte já tinha sido adiado uma primeira vez no domingo devido ao mau tempo e a um problema técnico.