Administração Trump alarga proibição de viagens a mais 5 países e impõe novos limites a outros

A medida decidida hoje faz parte dos esforços contínuos para reforçar os padrões de entrada nos EUA para viagens e imigração.

A decisão segue-se à detenção de um suspeito afegão no tiroteio contra dois militares da Guarda Nacional durante o fim de semana do Dia de Ação de Graças.

Em junho, o Presidente Donald Trump anunciou que cidadãos de 12 países estariam proibidos de visitar os Estados Unidos e as pessoas de outros sete nações enfrentariam restrições.

A decisão ressuscitou uma política emblemática do seu primeiro mandato. Na altura, a proibição incluía Afeganistão, Myanmar, Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irão, Líbia, Somália, Sudão e Iémen, e reforçava as restrições a visitantes do Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turquemenistão e Venezuela.

Hoje, a administração republicana anunciou que estava a expandir a lista de países cujos cidadãos estão proibidos de entrar nos EUA para incluir Burquina Faso, Mali, Níger, Sudão do Sul e Síria.

A administração também restringiu completamente a viagem de pessoas com documentos de viagem emitidos pela Autoridade Palestiniana.