Administração Trump critica condenação de Bolsonaro

Além de Jair Bolsonaro, foram condenados o deputado federal Alexandre Ramagem, o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o general na reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Augusto Heleno, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general na reserva e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto.



Por entender que as penas fixadas são “absurdamente excessivas e desproporcionais”, a defesa de Bolsonaro anunciou que vai analisar recorrer da sentença, “inclusive no âmbito internacional".



O Presidente americano, Donald Trump, manifestou surpresa com a condenação do ex-aliado, que definiu como um “homem bom” e o secretário de Estado Marco Rubio acusou as autoridades brasileiras de terem encetado uma “caça às bruxas” à qual Washington irá “responder adequadamente”.

