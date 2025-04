Administração Trump despede diretor da Agência de Segurança Nacional

A informação foi avançada pela imprensa norte-americana, que refere não serem ainda conhecidos os motivos para a demissão de Haugh e não há ainda reações ou confirmação do Pentágono nem da Casa Branca.



O democrata Jim Himes, membro da Comissão Permanente dos Serviços de Informações da Câmara dos Representantes, e o senador Mark Warner, vice-presidente democrata da comissão análoga do Senado, condenaram a demissão de Haugh.



"Sei que o General Haugh é um líder honesto e direto que segue a lei e coloca a segurança nacional em primeiro lugar. Temo que estas sejam precisamente as qualidades que podem levar à sua demissão nesta Administração", disse Jim Himes, de Connecticut.



“O Comité dos Serviços de Informações e o povo norte-americano merecem uma explicação imediata para esta decisão, que nos torna menos seguros”, acrescentou. A demissão do general Timothy Haugh acontece numa altura em que os serviços de inteligência têm sofrido significativas mudanças, desde que Donald Trump tomou posse.



O tenente-general William Hartman, um oficial experiente e vice do Comando Cibernético, deve ficar como chefe interino do comando e da NSA.



As notícias da demissão surgiram logo após a demissão de vários membros da equipa do Conselho de Segurança Nacional, depois da ativista de extrema-direita Laura Loomer ter pedido a Donald Trump que os demitisse, argumentando que eram funcionários desleais. Não há ainda certeza se há correlação entre os acontecimentos.



Haugh tem mais de 30 anos de carreira na Força Aérea, principalmente em cargos de inteligência e cibernética, além de uma graduação em Estudos Russos.