Administração Trump elimina serviço de linha de socorro destinado a jovens LGBTQ+

A decisão antecipa a proposta de orçamento da administração Trump para 2026 de cortar o financiamento dos serviços para jovens e jovens adultos LGBT+ da linha de apoio, que nos Estados Unidos é 988, e está a fazer soar o alarme entre os defensores da causa LGBT+, durante o mês em que se celebra o orgulho LGBT+.

Dados federais mostram que o programa para jovens LGBT+ atendeu quase 1,3 milhão de chamadas desde que começou em setembro de 2022. Os serviços estavam acessíveis na opção "Pressione 3" no telefone ou respondendo "PRIDE" via texto.

A decisão foi tomada para "não isolar mais" os serviços e "focar no atendimento a todos os que buscam ajuda, incluindo aqueles anteriormente atendidos por meio da opção Press 3", disse a Administração de Serviços de Abuso de Substâncias e Saúde Mental (SAMHSA, na sigla inglesa) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, num comunicado datado de terça-feira no seu `site` oficial.

A notícia do encerramento do serviço LGBT+ surge no momento em que o Supremo Tribunal dos EUA confirmou a proibição do Estado do Tennessee de prestar cuidados de afirmação do género a menores transexuais, na quarta-feira.

O Projeto Trevor disse ter recebido na terça-feira uma notificação oficial de que o programa estava a terminar. A organização sem fins lucrativos é um dos sete centros que prestam 988 serviços de apoio em situações de crise para pessoas LGBT+ e serve quase metade das pessoas que contactam a linha de apoio.

" A prevenção do suicídio tem a ver com as pessoas, não com a política", afirmou Jaymes Black, Diretor Executivo do Projeto Trevor, numa declaração na quarta-feira. "A decisão da administração de remover um serviço bipartidário e baseado em provas que tem apoiado eficazmente um grupo de jovens de alto risco nos seus momentos mais negros é incompreensível".

Na sua declaração sobre a decisão da linha de apoio 988, a SAMHSA referiu-se aos "serviços para jovens LGB+".

Black considerou "insensível" a omissão do "T" que representa as pessoas transgénero.

"As pessoas transgénero nunca podem ser, e nunca serão, apagadas", afirmou.

O Projeto Trevor continuará a prestar os seus serviços de apoio à saúde mental 24 horas por dia, 7 dias por semana, tal como outras organizações, e os líderes do 988 afirmam que a linha direta servirá qualquer pessoa que telefone com compaixão.

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA disseram que houve 49.300 suicídios em 2023 - aproximadamente o nível mais alto da história do país, com base em dados preliminares.

Estudos têm demonstrado que os jovens LGBT+ correm maior risco de suicídio, incluindo uma análise de 2024 do CDC que concluiu que 26% dos estudantes transgénero e com questões de género tentaram o suicídio no ano passado. Este valor é comparado com 5% dos estudantes cisgénero do sexo masculino e 11% dos estudantes cisgénero do sexo feminino.

Os jovens transexuais inundaram as linhas diretas de crise com chamadas após a reeleição do Presidente Donald Trump.

Trump colocou os temas anti-transgénero no centro da sua campanha e, desde então, tem feito retroceder muitas proteções dos direitos civis e o acesso a cuidados de saúde que afirmam o género.

O subprograma específico da linha 988 para jovens LGBT+ custou 33 milhões de dólares (cerca de 28,7 milhões de euros) no ano fiscal de 2024, de acordo com SAMHSA, e em junho de 2025, mais de 33 milhões foram investidos nos serviços.

A proposta de orçamento de 2026 da administração Trump pedia para manter o orçamento total da linha 988 em 520 milhões de dólares, mesmo eliminando os serviços LGBT+, mantendo o mesmo valor orçamental, enquanto elimina os serviços LGBT+.