Administração Trump quer que Ucrânia abdique do Donbass

Zelensky frisa que a Ucrânia não considera o plano norte-americano justo sem garantias de que as tropas russas não assumirão o controlo da zona após a retirada ucraniana.

Trump extremamente frustrado

O presidente ucraniano confirmou na quinta-feira que os Estados Unidos desejam chegar a um acordo "o mais rapidamente possível".

Zelensky afirmou que, em qualquer caso, seria necessária uma "eleição" ou um "referendo" na Ucrânia para resolver as questões territoriais. Na terça-feira, declarou a sua disponibilidade para realizar uma eleição presidencial se a segurança do voto pudesse ser garantida pelos Estados Unidos, em conjunto com os europeus.





c/ agências

"Os EUA querem que a Ucrânia retire as suas tropas da região do Donbass e, em seguida, Washington criará uma “zona económica livre” nas partes atualmente controladas por Kiev", afirmou Volodymyr Zelensky., avançou o presidente ucraniano, em declarações aos jornalistas em Kiev na quinta-feira.Em troca, o exército russo retiraria das áreas sob o seu controlo nas regiões de Sumy, Kharkiv e Dnipropetrovsk (norte, nordeste e centro-leste), mas permaneceria nas regiões de Kherson e Zaporizhia (sul).”, acrescentou o presidente ucraniano.Segundo Zelensky, as duas principais questões que ainda têm de ser negociadas são o controlo da região leste de Donetsk, onde decorre a maior parte dos combates, e o estatuto da central nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por Moscovo no sul da Ucrânia.Moscovo reivindica a anexação destas regiões desde 2022, bem como de outras duas regiões do sul, Kherson e Zaporizhia, que estão parcialmente ocupadas pelas forças russas.Zelensky acrescentou que a equipa de negociação ucraniana enviou o seu plano revisto de volta para Washington na quarta-feira e que as questões sobre o território e o controlo da central nuclear de Zaporizhzhia eram dois dos pontos de fricção restantes. “Não é o plano final; é uma reação ao que recebemos… o plano está constantemente a ser trabalhado e editado, e este é um processo contínuo que ainda está em curso”, esclareceu.Por sua vez, Donald Trump disse estar "extremamente frustrado" com Moscovo e com Kiev avançou a secretária de imprensa da Casa Branca na quinta-feira, sublinhando que agora quer "ações" para pôr fim à guerra.”, afirmou Karoline Leavitt.A versão do plano americano revista pelos ucranianos durante as negociações em Genebra e na Florida não foi divulgada. Um documento dividido em quatro partes foi também entregue ao Kremlin durante uma viagem do enviado norte-americano Steve Witkoff a Moscovo, na semana passada.Os esforços americanos ocorrem num momento difícil para a Ucrânia: a presidência foi destabilizada por um vasto escândalo de corrupção envolvendo associados de Volodymyr Zelensky, o exército está em retirada nas linhas da frente e a população sofre com apagões devido aos ataques aéreos russos.Zelensky tem sofrido imensa pressão por parte de Donald Trump para aderir ao plano de paz dos EUA. Nos últimos dias, Trump atacou Zelensky, alegando que “nem sequer leu” a minuta do plano de paz e sugerindo que lhe falta legitimidade e que a Ucrânia deveria realizar eleições.