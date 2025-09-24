Administração Trump volta a contratar centenas de funcionários despedidos

A Administração de Serviços Gerais (GSA na sigla em inglês) deu um prazo até final desta semana aos funcionários, que geriam espaços de trabalho do governo, para aceitarem ou recusarem a reintegração, de acordo com um memorando interno obtido pela agência de notícias Associated Press.

Aqueles que aceitarem devem apresentar-se ao serviço no dia 06 de outubro, após umas férias pagas de sete meses, durante as quais a GSA, em alguns casos, acumulou altos custos --- passados para os contribuintes --- para manter dezenas de propriedades, cujos contratos de arrendamento estavam programados para serem cancelados ou expiraram.

"Afinal, o resultado foi que a agência ficou fraturada e subdimensionada", disse Chad Becker, um ex-funcionário imobiliário da GSA. "Eles não tinham as pessoas necessárias para realizar funções básicas", realçou.

Becker, que representa proprietários com arrendamentos do governo na Arco Real Estate Solutions, disse que a GSA esteve em modo de "triagem" durante meses.

Embora esses funcionários não tenham comparecido ao trabalho, deveriam ser pagos até ao final deste mês. Os representantes da GSA não responderam a perguntas detalhadas sobre o aviso de regresso ao trabalho, que a agência emitiu na sexta-feira. Também se recusaram a discutir o número de funcionários da agência, decisões de pessoal ou os potenciais custos excessivos gerados pela reversão dos planos de rescisão de contratos de arrendamento.

"A equipe de liderança da GSA reviu as ações da força de trabalho e está a fazer ajustes no melhor interesse das agências e clientes que servimos e dos contribuintes americanos", disse um porta-voz da agência por e-mail.

Os democratas atacaram a abordagem indiscriminada da administração Trump para cortar custos e empregos. O deputado Greg Stanton do Arizona, o principal democrata na subcomissão que supervisiona a GSA, disse à AP que não há evidências de que as reduções na agência "trouxessem qualquer economia". "Isso criou uma confusão dispendiosa enquanto minava os próprios serviços dos quais os contribuintes dependem", afirmou.

A agência, que tinha cerca de 12.000 funcionários no início da administração Trump, funcionou como um alvo principal da sua campanha para reduzir fraudes, desperdícios e abusos no governo federal.

Um pequeno grupo de auxiliares de confiança do empresário e CEO da Tesla Elon Musk, incorporados na sede da GSA, por vezes a dormir em camas de campanha no sexto andar da agência, levou a cabo planos para cancelar abruptamente quase metade dos 7.500 contratos no portfólio federal.

O DOGE também queria que a GSA vendesse centenas de edifícios de propriedade federal com o objetivo de gerar milhares de milhões de dólares em economias. A GSA começou por enviar mais de 800 avisos de cancelamento de contrato aos proprietários, em muitos casos sem informar os inquilinos do governo.

A agência também publicou uma lista de centenas de edifícios governamentais que foram alvo de venda. Os cortes massivos de empregos do DOGE produziram poucas economias. A reação ao descarte do portfólio da GSA foi rápida, e ambas as iniciativas foram reduzidas. Mais de 480 contratos previstos para rescisão pelo DOGE foram desde então poupados.

Esses arrendamentos eram para escritórios espalhados pelo país, ocupados por agências como do IRS, da Administração da Segurança Social e da Administração de Alimentos e Medicamentos.

A DOGE uma vez gabou-se de que apenas os cancelamentos de arrendamento economizariam quase 460 milhões de dólares, desde então reduziu essa estimativa para 140 milhões de dólares até ao final de julho, de acordo com Becker, o ex-oficial imobiliário da GSA.

Entretanto, a GSA iniciou cortes massivos de empregos. E reduziu o pessoal da sede em 79%, os gestores de portfólio em 65% e os gestores de instalações em 35%, de acordo com um oficial federal informado sobre a situação.

Como resultado da turbulência interna, 131 arrendamentos expiraram sem que o governo realmente desocupasse as propriedades, adiantou a mesma fonte.

A situação expôs as agências a taxas elevadas, porque os proprietários de imóveis não conseguiram alugar esses espaços a outros inquilinos.

O público poderá em breve ter uma ideia mais clara do que ocorreu na agência.