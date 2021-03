Admirador de Trump. Demitiu-se o ministro das Relações Exteriores do Brasil

“Uma coisa é certa, ele é o pior ministro das Relações Exteriores que o Brasil já teve”, afirmou Celso Amorim, que ocupou o cargo entre 2003 e 2011, ao jornal britânico The Guardian.



Durante a sua supervisão, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil – internacionalmente respeitado – adotou uma abordagem de extrema-direita em questões como os direitos reprodutivos e o meio ambiente. Durante esse período o país colocou-se ao lado de nacionalistas de direita como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e abandonou a sua posição como líder global contra as alterações climáticas. Ernesto Araújo e outros bolsonaristas, incluindo o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, destruíram os laços com a China.



Jair Bolsonaro fez uma reforma ministerial e alterou os titulares de seis pastas num só dia. Além do ministro das Relações Exteriores, o presidente alterou a titularidade das pastas da Justiça, Casa Civil, da Defesa, da Secretaria de Governo e da Advocacia-Geral da União.



Além disso, teve um atrito direto com o embaixador da China no Brasil por comentários que questionavam a eficácia da produção de vacinas produzidas naquele país e aludiam à origem do vírus, detetado pela primeira vez na cidade chinesa de Wuhan.Recentemente classificou os extremistas pós-Trump que invadiram o Capitólio de “cidadãos íntegros”.A oposição ao mandato de 27 meses de Araújo como inquilino do Itamaraty – a sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília – explodiu este mês com a propagação da pandemia de SARS-CoV-2 no país, que provocou a morte a mais de 312 mil cidadãos. Muitos dos seus opositores acusaram-no de má gestão das relações com a China, Índia e Estados Unidos e pelo fracasso do país em garantir quantidades suficientes de vacinas.Alguns dias depois, alguns diplomatas romperam a hierarquia e numa carta aberta denunciaram o “grave dano” que Araújo estava a provocar nos interesses brasileiros.Já Celso Amorim, que ocupou a pasta durante o Governo de Lula da Silva tem pouca esperança numa mudança na política externa do Brasil enquanto Bolsonaro estiver no poder. “Na melhor hipótese, passamos de péssimos a muito maus. O Brasil está totalmente isolado. Vai demorar muito tempo para recuperar a nossa credibilidade”.

Leilão do 5G



Em 4/3 recebi a Senadora Kátia Abreu para almoçar no MRE. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, à mesa, disse:

“Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado.”

Não fiz gesto algum. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) March 28, 2021

No domingo, Ernesto Araújo provocou uma nova onda de críticas ao insinuar nas redes sociais que parlamentares pressionavam a sua demissão para fazerem favor da participação de empresas chinesas no leilão do 5G, que deverá acontecer no meio do ano, citando diretamente a presidente da Comissão das Relações Exteriores do Senado, Kátia Abreu."Desconsiderei a sugestão inclusive porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio Presidente da República, a quem compete a decisão última na matéria", acrescentou o ministro demissionário.Após a publicação, a senadora Kátia Abreu divulgou uma nota frisando que "A senadora acrescentou que, "se um chanceler [ministro das Relações Exteriores] age dessa forma marginal com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República de seu próprio país, com explícita compulsão belicosa, isso prova definitivamente que ele está à margem de qualquer possibilidade de liderar a diplomacia brasileira".

As justificações na carta de demissão

Na segunda-feira,

No texto, afirma que lutou contra “correntes frontalmente adversas” no Itamaraty, e que nas últimas semanas foi submetido a uma “situação impossível: ergueu-se perante mim uma narrativa falsa e hipócrita, a serviço de interesses escusos nacionais e estrangeiros, segundo a qual a minha atuação prejudicaria a obtenção de vacinas”.



Apresentei hoje ao Presidente Jair Bolsonaro esta carta em que coloquei à sua disposição o cargo de Ministro das Relações Exteriores: pic.twitter.com/laHBOmUhIt — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) March 29, 2021

“A verdade não importa para as correntes que querem de volta o poder - esse poder que, durante as décadas que o exerceram, só trouxe ao Brasil corrupção e desgraça”, acrescenta.O diplomata frisa ainda que colocou o lugar à disposição em prol do “projeto de transformação nacional” liderado por Bolsonaro, por quem tem “respeito, admiração e afeto”.

Carlos Alberto Franco França sucede a Ernesto Araújo



Jair Bolsonaro escolheu para ministro das Relações Exteriores o embaixador Carlos Alberto Franco França, diplomata de carreira que estava na assessoria especial da Presidência da República.

Durante a sua carreira, Franco França atuou nas embaixadas em Washington (Estados Unidos), Assunção (Paraguai) e La Paz (Bolívia), segundo a imprensa local.





Questionado sobre um eventual impacto nas negociações após esta alteração no Ministério, o embaixador de Portugal em Brasília, Luís Faro Ramos, disse à Lusa que espera "continuidade".

"O que me parece é que este Governo é muito aberto a considerar os tais assuntos para a side letter e esperamos que o próximo ministro das Relações Exteriores prossiga essa linha de abertura", disse à lusa o diplomata português, frisando que espera "continuidade" do lado brasileiro.







C/Agências